На следующей неделе в Перми отключат воду во многих домах

Опять нет воды.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах на следующей неделе отключат воду – в городе продолжают ремонтировать водоводы. Проверьте, не попала ли ваша многоэтажка или дом ваших знакомых в график отключения водоснабжения, чтобы успеть заранее запастись водой.
Воду собираются отключить в домах на улицах по следующим адресам.
В среду, 8 сентября, с 9.00 до 19.30:
- Автозаводская, 3А;
- Гальперина, 1, 2, 29;
- Магистральная, 1А, 1Б, 4.
Также в среду, 8 сентября, с 9.00 до 21.00:
- Голева, 5А, 5Б, 9А, 10А, 13, 13А, 15, 17;
- шоссе Космонавтов, 72, 74, 76;
- Крисанова, 73, 73А, 75, 77.
С четверга на пятницу, с 9.30 9 сентября до 9.30 10 сентября:
- Героев Хасана, 81А, 81В;
- Ижевская, 2, 3, 12, 13, 14, 16;
- Нейвинская, 9;
- Ординская, 10А;
- Полазненская, 7.
В субботу, 11 сентября, с 9.00 до 18.00:
- Евгения Пузырева, 23;
- Мозырская, 26;
- Орская, 17.