На следующей неделе в Перми отключат воду во многих домах

Опять нет воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В компании «Новогор Прикамье» сообщили, в каких домах на следующей неделе отключат воду – в городе продолжают ремонтировать водоводы. Проверьте, не попала ли ваша многоэтажка или дом ваших знакомых в график отключения водоснабжения, чтобы успеть заранее запастись водой.

Воду собираются отключить в домах на улицах по следующим адресам.

В среду, 8 сентября, с 9.00 до 19.30:

- Автозаводская, 3А;

- Гальперина, 1, 2, 29;

- Магистральная, 1А, 1Б, 4.

Также в среду, 8 сентября, с 9.00 до 21.00:

- Голева, 5А, 5Б, 9А, 10А, 13, 13А, 15, 17;

- шоссе Космонавтов, 72, 74, 76;

- Крисанова, 73, 73А, 75, 77.

С четверга на пятницу, с 9.30 9 сентября до 9.30 10 сентября:

- Героев Хасана, 81А, 81В;

- Ижевская, 2, 3, 12, 13, 14, 16;

- Нейвинская, 9;

- Ординская, 10А;

- Полазненская, 7.

В субботу, 11 сентября, с 9.00 до 18.00:

- Евгения Пузырева, 23;

- Мозырская, 26;

- Орская, 17.