В Прикамье наступает холодная осень

Фото: Нэлля Бормотова.

- В воскресенье, 5 сентября, в Прикамье начнется смена погоды, днем значительно похолодает, температура воздуха ожидается от +10 до +13 градусов, пройдут кратковременные дожди, - сообщили метеорологи Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. – При этом будет дуть сильный западный ветер с порывами до 23 метров в секунду. В понедельник днем будет от +10 до +15 градусов, а на севере края – до +5 градусов. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе установятся затяжные холода.

- Они задержатся, как минимум, на всю неделю, - ранее предупредил инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов.