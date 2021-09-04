В Перми на Героев Хасана идет демонтаж бывшей котельной «Велты»

фото: leksandrych.livejournal.com

В Перми на улице Героев Хасана, 105 демонтируют здание котельной бывшей «Велты» с оборудованием и тепловыми сетями. Об этом сообщает «Коммерсант-Прикамье».

В будущем на этой территории планируют построить новое предприятие. Но конкретных планов у собственников земли пока нет. Прямо сейчас идут работы по демонтажу сооружения.

Напомним, что ВК-1 не эксплуатируется уже 8 лет. Это связано с невостребованностью и профицитом тепловой энергии от генерирующих мощностей ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9 левобережной части города. В 2019 году котельную была продали пермской компании ООО «Уралоптинструмент» за 79 млн руб.