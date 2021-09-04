В Саду Соловьев в Перми неизвестные вандалы вырубили деревья

Фото: Надежда Баглей.

В долине реки Уинки, там, где расположен Сад Соловьев, неизвестные люди вырубили деревья: яблони, рябины, ивы, а срубленные стволы и ветки сбросили в реку. Об этом рассказала координатор проекта "Сад Соловьев" Надежда Баглей.

- Неизвестные снесли деревья в Саду соловьев и из них устроили большую свалку на склоне. Мы просили, чтобы Сад получил официальный статус, зеленую зону в генплане, был выкуплен у частника или обменян на другой участок, - рассказала Надежда. - Но все было отложено до лучших времен. Ждем политическую волю в защиту Сада и восстановление ободранного участка.

Сейчас земля принадлежит частным лицам. Но общественники надеются на присвоение Саду Соловьев статуса особо охраняемой природной территории.