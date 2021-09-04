В центре Перми мужчина попал под колеса автомобиля

. Фото: Василий Вахрин

3 сентября в центре Перми под колеса автомобиля попал 56-летний мужчина. Как сообщает источник «КП-Пермь», происшествие случилось в 22:00 в районе дома по улице Петропавловской, 74.

Однако тяжелых травм удалось избежать и мужчина отправился на домашнее лечение.

Более тяжелый случай произошел в этот же день в микрорайоне Левшино. В районе дома №24 по улице Социалистическая водитель легковушки не заметил на дороге 35-летнюю женщину. В результате столкновения она попала под колеса авто и с травмами госпитализирована в одну из пермских больниц.

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