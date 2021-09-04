В Лысьве житель коммунальной квартиры до смерти избил соседа

. Фото: Василий Вахрин

30 августа в одной из лысьвенских квартир было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в следственном комитете, с 28 по 29 августа 2021 года 56-летний обвиняемый отмечал свой день рождения в коммунальной квартире и в компании распивал спиртные напитки.

Во время празднования между ним и проживающим там же 69-летним мужчиной произошел конфликт. В результате первый нанес второму смертельные травмы.

Сейчас задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.