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Происшествия4 сентября 2021 10:44

В Лысьве житель коммунальной квартиры до смерти избил соседа

Убийство произошло во время празднования дня рождения
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

30 августа в одной из лысьвенских квартир было обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Как рассказали в следственном комитете, с 28 по 29 августа 2021 года 56-летний обвиняемый отмечал свой день рождения в коммунальной квартире и в компании распивал спиртные напитки.

Во время празднования между ним и проживающим там же 69-летним мужчиной произошел конфликт. В результате первый нанес второму смертельные травмы.

Сейчас задержанный заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.