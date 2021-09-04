На Соликамском тракте автомобиль столкнулся с автобусом

. Фото: Василий Вахрин

В Перми на Соликамском тракте в районе дома по адресу улица Соликамска, 58 автобус маршрута №18 столкнулся с автомобилем. Как сообщает источник «КП-Пермь», происшествие случилось 3 сентября в районе 21:00.

В результате ДТП пострадала пассажир автобуса – 66-летняя женщина. Однако госпитализация пострадавшей не потребовалась – ей назначено амбулаторное лечение.

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