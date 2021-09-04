В Прикамье мужчина после застолья угнал и разбил автомобиль друга

. Фото: Василий Вахрин

В Октябрьском районе 36-летний местный житель после застолья угнал автомобиль своего друга и попал в ДТП.

Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД России, в полицию обратился 46-летний житель поселка Сарс. Он рассказал, что у него угнали его УАЗ. Подозрение сразу же пало на его друга с которым они незадолго до угона распивали алкоголь.

После недолгих поисков полиция обнаружила автомобиль в 300 метрах от места угона. Горе-угонщик попал в ДТП и бросил несчастную машину. Вскоре задержали и самого подозреваемого.

Добавим, что угонщик отказался проходить медосвидетельствование. Суд назначил ему 10 суток административного ареста. Возбуждено уголовное дело.