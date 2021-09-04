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Происшествия4 сентября 2021 8:26

В Перми за изнасилование в автомобиле осудят 21-летнего молодого человека

Происшествие случилось в июне
Дмитрий Волгарев
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Фото: Василий Вахрин

В краевой столице за изнасилование девушки осудят 21-летнего гражданина Киргизии. Как рассказали в следственном комитете, преступление было совершено в ночь на 18 июня текущего года в Мотовилихинском районе Перми.

На пути обвиняемый остановил свой автомобиль лесу в районе Восточного обхода, а затем изнасиловал молодую пассажирку. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

Сейчас материалы дела направлены прокурору для утверждения обвинительного заключения и дальнейшего направления в суд для рассмотрения по существу.