В Прикамье за сутки COVID-19 зафиксирован в 33-х муниципалитетах

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По результатам исследований Роспотребнадзора, в Перми на 3 сентября новые случаи COVID-19 выявили в 33 муниципалитетах.

Больше всего новых случаев COVID-19 в Перми – 221. На втором месте идет Лысьва, где обнаружено 36 человек с инфекцией. На третьем месте – Чайковский. В нем зафиксировано 29 заболевших.

В Березниках вирус нашли у 27 жителей. В Краснокамске – у 22-х. В Чердыни – у 16, в Осе – у 14. В Суксуне заболели 13 прикамцев, в Пермском муниципальном районе – 11, в Березовском муниципальном округе – 8, в Добрянке – 7.

По 6 случаев COVID-19 выявлено в Кунгуре, Кунгурском муниципальном районе, а также в Александровском и Ординском муниципальных округах. В Очерском городском округе инфекция диагностирована у 5 жителей. По 4 человека заразились в Карагайском муниципальном округе и Чернушинском городском округе, по 3 – в Губахе и Нытвенском городском округе