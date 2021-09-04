«Парма» в товарищеском матче крупно проиграла ЦСКА

Фото: БК "Парма"

Пермский БК «Парма» стартовал в товарищеском Кубке «Кондрашина и Белова». Со счетом 58:94 наша команда уступила московскому ЦСКА. Игра состоялась вчера вечером Санкт-Петербурге на паркете СК «Юбилейный».

Самыми результативными игроками в составе «Пармы» стали Эйгирдас Жукаускас (9 очков, подбор и передача), Артем Параховский (8 очков + 5 подборов и блок-шот). По 6 очков на счету Константина Буланова и Артема Забелина.

Сегодня «Парму» ожидает матч за 3-е место с БК «Нижний Новгород». Накануне нижегородцы проиграли петербургскому БК «Зенит» - 69:95.