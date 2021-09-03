На улицах Перми -10-балльные пробки

Фото: скриншот сервиса Яндекс-пробки.

Пасмурная погода и накрапывающий дождик, похоже, не испугали пермских дачников – вечером в пятницу дороги города покрылись 10-бальными пробками. Очевидно, садоводы решили воспользоваться, возможно, последними сравнительно теплыми деньками, чтобы завершить дачный сезон.

Сервис Яндекс-пробки выкрасил красным цветом как центр города, так и трассы на выезде из города. В частности, – в районе Коммунального моста и на улице Героев Хасана, ведущей на автотрассу до Екатеринбурга. Дорожную ситуацию к тому же осложняли произошедшие здесь ДТП, но сейчас возникшие из-за них заторы ликвидированы.