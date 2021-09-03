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Происшествия3 сентября 2021 16:24

В Прикамье будут судить отца, который по неосторожности утопил свою 7-летнюю дочь

Выпив, он решил научить ее плавать
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Пляж, на котором произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Пляж, на котором произошла трагедия. Фото: СУ СКР по Пермскому краю.

Трагическая история произошла этим летом в Карагайском районе. Местный житель с женой и дочуркой отправился отдыхать на речку. Выпив, молодой отец решил научить девочку плавать, взял на руки и пошел в реку.

- 28 июня года вблизи деревни Ния он со своей супругой и 7-летней дочерью отдыхал на берегу реки Обва, - изложили подробности произошедшего в СУ СКР по Пермскому краю. - Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина занес свою дочь в реку и отпустил на глубине, превышающей рост ребенка. Когда девочка стала тонуть, отец не смог её спасти, и ребенок утонул.

Следствие закончено, горе-отца будут судить по статье о причинении смерти по неосторожности. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.