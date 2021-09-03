Энергетики «Т Плюс» готовятся к подаче тепла для объектов соцсферы Перми

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Предприятие Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приступило к развертыванию мероприятий по подключению к отоплению объектов социально-культурной сферы. Подготовка необходима для того, чтобы при похолодании сразу же начать подавать отопление в детсады, школы, медицинские и образовательные учреждения.

Сейчас завершается заполнение внутренних систем бюджетных учреждений. Процесс контролирует администрация города Перми. Решение о начале отопительного сезона будет приниматься мэрией с учетом погодных условий согласно требованиям законодательства.

«В настоящее время муниципалитет поставил задачу энергетикам при первом существенном похолодании быть в полной готовности к обогреву социально значимых потребителей. Для этого организовано взаимодействие с районными администрациями и руководством бюджетных организаций. Эти меры позволят обеспечить комфорт для жителей Перми уже на старте отопительного сезона», – отмечает технический директор – главный инженер Пермских тепловых сетей Сергей Гужев.

В Перми «Т Плюс» обеспечивает теплоснабжение для 149 детских садов, 107 школ, 110 больниц, 36 поликлиник, 123 вузов и колледжей и 20 домов культуры. Согласно практике прошлых лет, в первую очередь отопление подается, в первую очередь, именно для этой категории потребителей. Затем начинается поэтапное подключение жилого фонда.

Отопительному сезону 2021-2022 годов предшествовала масштабная подготовка. Специалисты Пермских тепловых сетей проверили 1,5 тыс. км тепловых сетей в ходе гидравлических испытаний, подготовили к работе 17 малых котельных и 10 насосных станций. Для повышения надежности теплоснабжения жителей проведена перекладка порядка 50 км тепловых сетей во всех районах города.

Новые «тепловые артерии» проложены на улицах Пионерская, Полины Осипенко, Седова, Лодыгина, Чайковского, Оборонщиков, Формовщиков, Маршала Рыбалко, Полтавская, Сокольская, Сивашская и пр. Эти меры обеспечат стабильную подачу отопления и горячей воды для жителей Перми в период осенне-зимнего максимума нагрузок.