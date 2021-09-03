В Перми в колодце нашли странный труп

Труп был найден в колодце в Мотовилихинском районе.
Фото: Иван Макеев
В Перми 2 сентября рядом с домом по улице Уральская, 88 был обнаружен труп человека. Он находился в колодце и чтобы достать его потребовалась помощь спасателей. По информации источника, определить пол погибшего сразу не удалось. На место ЧП приехали сотрудники полиции и следственного комитета. Позже силовикам удалось установить, что погибшим оказался 67- летний мужчина без определенного места жительства.
- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Телефон редакции: (342) 206-45-00, Электронная почта: boris.merkushev@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kpperm
Instagram – https://www.instagram.com/permkp/
Facebook - https://www.facebook.com/kpravdaperm
Одноклассники - https://ok.ru/komsomol
Twitter - https://twitter.com/notifications
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
В Перми мужчина скончался на крыше дома
Без сознания его обнаружили родственники (Подробнее...)