В Перми в колодце нашли странный труп

Труп был найден в колодце в Мотовилихинском районе. Фото: Иван Макеев

В Перми 2 сентября рядом с домом по улице Уральская, 88 был обнаружен труп человека. Он находился в колодце и чтобы достать его потребовалась помощь спасателей. По информации источника, определить пол погибшего сразу не удалось. На место ЧП приехали сотрудники полиции и следственного комитета. Позже силовикам удалось установить, что погибшим оказался 67- летний мужчина без определенного места жительства.

- По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

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