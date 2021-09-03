«Свеза» поддержала общественные объединения Пермского края

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Пермское подразделение компании «Свеза» регулярно поддерживает общественные инициативы и выступает благотворителем в различных некоммерческих проектах. Так, этим летом была оказана помощь краевому фонду «Обитаемый Урал» по проекту «Жизнь в движении». В августе фанерная продукция отправилась в приют для бездомных животных «Степка» и в детский сад Уральского для реализации общественно значимых проектов.

«Обитаемый Урал» реализует важный социальный проект «Жизнь в движении», ориентированный на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. В Перми на пляже «Чистый бережок» волонтеры создают условия для пляжного отдыха и пребывания на воде людей с ограниченными возможностями здоровья. Комбинат отгрузил партию фанерной продукции для строительства раздевалки.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Благодаря продукции «Свезы» мы сделаем помещение для переодевания уютным и комфортным. Рады, когда бизнес отзывается и всячески содействует нашим просьбам и всегда готовы к таком плодотворному сотрудничеству», - поделился руководитель фонда Вячеслав Марков.

Приют «Степка» образовался в Нытвенском округе для решения проблемы безнадзорности домашних животных. В первые свои месяцы он налаживает быт питомцев, обустраивает пространство для их размещения. Волонтеры объединения обратились к «Свеза» и комбинат направил партию продукта для строительства вольеров для собак. Внесли свою лепту в благое дело и активисты «Свезы». Они приняли участие в субботнике «Степки»: расчистили площадки от старого мусора, покрасили будки для животных и помогли с выгулом собак.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

«Мы учимся милосердию и помощи животным с самого детства, выезжаем сами и вывозим детей, чтобы пообщаться с питомцами. Это общение делает нас добрее отзывчивей, дарит радость дружеского контакта и положительные эмоции и нам, и братьям нашим меньшим», - прокомментировала инициатор акции Татьяна Самойленко.

Также в прошлом месяце по просьбе уральцев комбинат отгрузил партию фанерной продукции детском саду «Березка». В скором времени с помощью подаренных стройматериалов здесь благоустроят детские площадки. Кроме того, комбинат «Свезы» передал сопутствующие материалы фанерного производства для проведения уроков по рукоделию с детсадовцами.

Фото предоставлено компанией «Свеза»

Наша справка

«Свеза» — российская компания, которая производит высококачественную кастомизированную продукцию из возобновляемых лесных ресурсов. «Свеза» − мировой лидер на рынке березовой фанеры, продукция которой завоевала доверие потребителей в более чем 90 странах мира на пяти континентах. Фанера компании используется в строительстве небоскребов и олимпийских объектов, производстве магистральных автоприцепов, высокоскоростных поездов и СПГ-танкеров, при создании экологичной мебели и стильных интерьеров. https://www.sveza.ru/