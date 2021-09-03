Сбер: единовременные выплаты пенсионерамв Пермском крае проходят в штатном режиме

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Для оперативной реализации указа Президента о единовременной выплате пенсионерам в сентябре 2021 года, Сбербанк провел большую подготовительную работу – был скорректирован режим работы офисов, привлечено максимальное количество сотрудников отделений, обеспечен необходимый уровень наличных денежных средств.

Вместе с этим, хотим напомнить нашим клиентам, что выплату не обязательно получать наличными в день зачисления, средства будут доступны в любое время. Клиенты, получающие пенсию на карту, могут снять единовременную выплату в банкоматах, без посещения отделения банка. Банкоматная сеть работает в круглосуточном режиме.

Петр Колтыпин, Вице-президент Сбербанка, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка:

- На 17.00 2 сентября 100% социальных выплат для пенсионеров от государства уже было зачислено на счета клиентов регионов присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка*. Клиенты активно приходят в офис банка, где им помогают наши сотрудники. Во всех отделениях Сбербанка регионов обслуживания Волго-Вятского банка подготовились к дополнительной нагрузке в связи с выплатами. В Пермском крае мы обслужили уже более 46 тысяч клиентов, нареканий и проблем нет. Надеемся, что эти средства станут для населения значимой поддержкой и пойдут на благо. Со своей стороны, мы прилагаем максимальные усилия для обеспечения качественного и оперативного обслуживания.

*Волго-Вятский банка Сбербанка обслуживает Нижегородскую, Владимирскую, Кировскую области, Республики Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Пермский край.