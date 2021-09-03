Школа в «Арсенале» стала собственностью Перми

Школа в микрорайоне «Красные казармы» теперь - муниципальная собственность.

Школа в микрорайоне «Красные казармы» теперь - муниципальная собственность. Об этом сообщил мэр города Алексей Дёмкин.

Росреестр зарегистрировал право собственности муниципалитета на здание в ЖК «Арсенал» по улице Василия Татищева, 7.

Глава Перми поручил департаменту образования оперативно решить вопросы с необходимым укомплектованием учебного заведения.

«Нужно закупить оборудование, мебель, проекторы, интерактивные панели, компьютеры, ноутбуки, оборудование для кабинетов физики, химии и биологии, спортивный инвентарь. После поставки оборудования приступим к процедуре лицензирования. Сделаем все возможное, чтобы начать обучение в школе как можно раньше», - сообщил Алексей Дёмкин в социальной сети.