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Общество3 сентября 2021 13:21

Краевое МЧС предупреждает жителей Прикамья о непогоде на выходные

В регионе ожидаются сильные и затяжные дожди
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

Краевое МЧС вновь предупреждает жителей и гостей региона об ухудшении погоды в Прикамье. Так, по данным ЦГМС, с 3 по 5 сентября в регионе прогнозируются сильные дожди. А по северу и востоку ожидаются сильные ливни, с порывами ветра до 18-23 метров в секунду.

Спасатели призывают быть осторожнее, избегать нахождения рядом с деревьями, рекламными щитами, ЛЭП, а также не парковать автомобили возле них. При сильном ветре - укрываться в домах и подъездах, не стоять под деревьями.