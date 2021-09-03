В выходные сельскохозяйственные ярмарки откроются в двух районах Перми

Фото: Архив "КП"

В краевой столице в грядущие выходные откроются две сельскохозяйственные ярмарки. Как рассказали в городской мэрии, торговые комплексы откроются в Дзержинском и Индустриальном районах и проработают с 3 по 5 сентября.

В Индустриальном районе ярмарка расположится по адресу улица Мира, 39. В Дзержинском - проспект Парковый, 36.

На ярмарках можно купить овощи, зелень, мясо и мясные деликатесы, колбасы, куриное яйцо и многое другое. Ярмарки проводятся с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.