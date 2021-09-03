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Происшествия3 сентября 2021 10:51

Нашли за 100 км от дома: в Пермском крае окончены поиски мужчины, который уехал на машине и пропал

Виктора Березина искали четверо суток
Анна Маркова
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Пропавший Виктор Березин найден в Осе.

Пропавший Виктор Березин найден в Осе.

В Пермском крае найден 71-летний Виктор Березин. Несчастье случилось с мужчиной 28 августа. Он ушел из дома в центре Перми, сел в свой «УАЗ» и пропал. Его поисками занимались полиция и волонтеры. Виктор Березин нуждается в медицинской помощи и постоянном наблюдении, у него проблемы с памятью. Через несколько дней автомобиль мужчины, на котором он уехал, был найден в Осинском районе, его самого нигде не было.

В пятницу, 3 сентября, волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой сообщили, что мужчина найден, жив.

- Виктор Березин найден в Осе, - говорит координатор волонтеров Ксения Макарова. – Местные жители узнали его по ориентировкам и привели в отдел полиции, сейчас он находится там, ему вызвали медиков. Вместе с супругой мужчины мы едем туда.