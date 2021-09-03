Правительство России закупит для медорганизаций Пермского края 30 машин «скорой»

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Для медучреждений Пермского края закупят 30 автомобилей скорой помощи. Поставка нового транспорта будет осуществляться за счет федеральной субсидии. Как отметил глава региона Дмитрий Махонин, федеральная поддержка имеет большое значение для Пермского края.

«Краевое правительство в числе приоритетов своей работы выделяет доступность и качество оказываемой медицинской помощи населению независимо от места его проживания. Решить эту проблему, в том числе помогает наличие безопасного, современного транспорта. Кроме того, это и комфортные условия работы наших медиков», – заявил Дмитрий Махонин.

Кроме того, до конца 2021 года для Пермской станции скорой медицинской помощи закупят еще 37 автомобилей: 6 грузопассажирских УАЗов, в которых с комфортом могут разместиться по 6 пассажиров и 31 машину «скорой» марки «Газель». Деньги на новый транспорт выделят из регионального бюджета.

Также благодаря сэкономленным средствам при реализации краевой программы по модернизации первичного звена, для медработников, работающих с пациентами из отдаленных территорий, краевое правительство купит еще 21 легковой автомобиль.