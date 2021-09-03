От укусов клещей в Пермском крае пострадало 3 тысячи детей

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В Пермском крае от укусов клещей с начала теплого сезона пострадало 17,5 тысяч человек, из них 3 025 – дети. Об этом сообщили в пресс-службе краевого Управления Роспотребнадзора.

Из клещей, исследованных в лабораториях, 2% особей переносили вирусный энцефалит. 40,7% клещей – иксодовый боррелиоз. А 3,6% поражены моноцитарным эрлихиозом человека и 2,6% - гранулоцитарным анаплазмозом.

Всего в регионе зарегистрировали 36 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 89 случаев боррелиоза.

Несмотря на наступившую осень, сотрудники ведомства напоминают о необходимости во время отдыха на природе надевать более закрытую одежду и пользоваться аэрозолями от клещей.