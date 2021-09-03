В центре Перми на три месяца закрыли кафе «The Friends»

. Фото: Василий Вахрин

В конце лета судебные приставы по Ленинскому и Индустриальному районам Перми на 90 суток закрыли кафе «The Friends», расположенное по улице Газеты Звезда, 12. Об этом рассказали в пресс-службе краевого УФССП России.

Такое решение принял суд из-за выявленных в заведении нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

Отметим, что в августе в свой первый визит приставы на 90 суток опечатали данное кафе и попросили гостей покинуть заведение. Но спустя 40 минут после их ухода заведение снова открылось для посетителей. Официанты принимали заказы, бронировали столики по предоплате.

Приставы вновь попросили гостей покинуть кафе и закрыли его. Кроме того, директора кафе оштрафовали 50 тыс. руб. Сейчас кафе «The Friends» уже не работает.