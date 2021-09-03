В Перми продают «заряженную на успех» квартиру за 55 миллионов рублей

Фото: dom-na-voznesenskoi.ru

В Перми продается «заряженная на успех» квартира за 55 млн руб. Согласно объявлению, объект «заряжен на успех со святой земли» и имеет «хорошую карму», в нем раньше проживал актер театра и кино, чемпион мира. Об этом сообщает издание Business Class.

Что любопытно, площадь квартиры – всего 44,5 квадратных метров. И расположена она в панельной пятиэтажке 1970 года постройки по улице Танкистов, 39.

А самой дорогой квартирой в краевой столице, выставленной на продажу на «Авито», является шестикомнатный двухуровневый пентхаус с прозрачным куполом на 17-18-м этажах в «Доме на Вознесенской» по улице Луначарского, 32а