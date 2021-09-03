Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Пермь
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в ПермиОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Пермь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 сентября 2021 7:52

В Перми мужчина скончался на крыше дома

Без сознания его обнаружили родственники
Анна Маркова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчину спускать с крыши дома пришлось спасателям.

Мужчину спускать с крыши дома пришлось спасателям.

Фото: Юлия Лоза

В Перми 1 сентября в Мотовилихинском районе скончался мужчина. По информации источника «КП», его обнаружили без сознания родственники. Мужчина проживал на улице Кувинская в микрорайоне Запруд.

Около 21 часа дочь 60-летнего мужчины не смогла его дозваться, он залез на крышу второго этажа своего дома и долго не спускался. Тогда она тоже поднялась на крышу, отец был без сознания. Чтобы снять мужчину с крыши потребовалась помощь спасателей. Они спустили тело мужчины вниз, также к дому подъехала «скорая», медики констатировали смерть. Экспертам предстоит выяснить причины произошедшего.