Ожидается резкое похолодание: в Пермском крае в выходные будет +7 и сильные дожди

Без зонтов и дождевиков пермякам не обойтись. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пермском крае в ближайшие будет дождливо и прохладно. Специалисты ГИС центра Пермского государственного национального исследовательского университета рассказали, что в субботу во второй половине дня на большей части края пройдут сильные дожди. На востоке возможны грозы со шквалами 20 м/с и более, в тылу циклона вечером начнется усиление ветра на юго-западе края. Температура воздуха днем +16…+21 , по запалу и северо-западу края +10…+12 .

Циклон принесет много осадков в северные районы, где дожди продолжатся также в ночь на воскресенье. Всего в Перми может выпасть от 30 до 55 мм за двое суток, по ряду северных и восточных районов до 50-70 мм.

Дожди увеличат приток воды в Камское водохранилище, который находится сейчас на аномально низком уровне.

В воскресенье после прохождения холодного фронта на севере края продолжатся небольшие осадки ливневого характера, на юге будет без осадков. Дневная температура воздуха ожидается в пределах +7…+13 , днем будет сильный юго-западный ветер с порывами до 18 м/с.