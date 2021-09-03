На участке перед мостом через Чусовую в Пермском крае начали укладывать асфальт

В Пермском крае продолжается строительство моста через реку Чусовую. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Пермском крае продолжается строительство моста через реку Чусовую. Сейчас на участке реконструкции Восточного обхода строители приступили к укладке асфальта. Работы идут на подходе к возводимому мосту, там запланировано расширение с 2 до 4 полос. Об этом сообщает Министерство транспорта региона.

Затем запланированы работы по замене покрытия существующей дороги.

- Работы будут проводиться с поэтапным переключением движения, это позволит не останавливать транспортный поток на время расширения трассы, - рассказали в Минтрансе.

Что касается самого моста, что сейчас строители возводят 9 опору из 14, предусмотренных проектом. Идет сборка следующей секции пролетного строения.

Справка

Строящийся мост через р. Чусовую станет частью транспортного коридора Москва – Казань – Пермь – Ханты-Мансийск – Сургут – Томск. Новый мост станет «близнецом» существующего, он будет четырехполосным.