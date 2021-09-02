За сутки COVID-19 выявили в 29 муниципалитетах края

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Новые случаи заражения COVID-19 в Прикамье выявлены на территориях 29 муниципалитетов.

Больше всего заражений выявлено в Перми – 328. Далее идет Краснокамский городской округ. Там обнаружено 35 человек с инфекцией. На третьем месте Нытвенский городской округ, в котором зафиксировано 16 случаев заболевания.

В Верещагинском городском округе инфицировались у 13 жителей. В Александровском муниципальном округе – 12, в Очерском городском округе – 11.

В Оханском городском округе заболели 8 прикамцев, в Ильинском городском округе – 7, в Пермском муниципальном районе – 5, в Добрянском городском округе – 4.

По 3 случая COVID-19 выявлено в Березниках, Кизеле, Кунгурском муниципальном районе и Лысьвенском городском округе, по 2 – в Соликамском и Чернушинском городских округах.