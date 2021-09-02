В Орджоникидзевском районе пройдет отключение холодной воды

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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
В эту субботу, 4 сентября в двух микрорайонах Орджоникидзевского района Перми – Нижнее Васильево и Малые Реки, не будет холодной воды. Об этом сообщили в Новогоре-Прикамье.
Так, с 09:00 до 13:00 воды не будет в домах по адресам:
- Акмолинская, 14;
- Ветлянская, 22;
- Головановская, 1;
- Горнозаводская, 5;
- Дальневосточная, 2;
- Декабря, 10;
- Железнодорожная, 4;
- Загорская, 1;
- Залесная, 2;
- Зеленый пер., 1;
- Иркутская, 10;
- Космическая, 5;
- Кочевская, 5;
- Куликовская, 14;
- Лодочная, 14;
- Малореченская, 43;
- Менделеева, 1;
- Песчаный, 5;
- Попова, 6;
- Садовая, 9;
- Слудская, 12;
- Стрелка, 2;
- Сургутская, 13;
- Талалихина, 28;
- Тулвинская, 16;
- Тупиковый, 3;
- Хуторская, 9;
- Челвинская, 1;
- Шадринская, 11.
Добавим, что в этот день воду отключат и в домах по адресам: улица Героев Хасана, 113а, 115, 115а, 117. Воды не будет с 09:00 до 20:00.