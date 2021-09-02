В Орджоникидзевском районе пройдет отключение холодной воды

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В эту субботу, 4 сентября в двух микрорайонах Орджоникидзевского района Перми – Нижнее Васильево и Малые Реки, не будет холодной воды. Об этом сообщили в Новогоре-Прикамье.

Так, с 09:00 до 13:00 воды не будет в домах по адресам:

- Акмолинская, 14;

- Ветлянская, 22;

- Головановская, 1;

- Горнозаводская, 5;

- Дальневосточная, 2;

- Декабря, 10;

- Железнодорожная, 4;

- Загорская, 1;

- Залесная, 2;

- Зеленый пер., 1;

- Иркутская, 10;

- Космическая, 5;

- Кочевская, 5;

- Куликовская, 14;

- Лодочная, 14;

- Малореченская, 43;

- Менделеева, 1;

- Песчаный, 5;

- Попова, 6;

- Садовая, 9;

- Слудская, 12;

- Стрелка, 2;

- Сургутская, 13;

- Талалихина, 28;

- Тулвинская, 16;

- Тупиковый, 3;

- Хуторская, 9;

- Челвинская, 1;

- Шадринская, 11.

Добавим, что в этот день воду отключат и в домах по адресам: улица Героев Хасана, 113а, 115, 115а, 117. Воды не будет с 09:00 до 20:00.