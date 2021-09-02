В Прикамье осудят женщину, которая по неосторожности сбила ребенка

. Фото: архив "КП"

В Прикамье осудят женщину, по вине которой погиб ребенок. Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, жительница Верещагино в апреле текущего года находилась за рулем автомобиля «Рено Логан». Но не заметила малолетнего пешехода и причинила ему по неосторожности серьезные травмы.

К счастью, пострадавший остался жив. Но по факту происшествия было возбуждено уголовное дело. Сейчас его расследование завершено и материалы дела вскоре направят в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.