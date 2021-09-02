Светлану Пермякову отправили в африканские тропики

Светлана Пермякова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Известная российская актриса и коренная пермячка Светлана Пермякова отправилась в Африку, чтобы поучаствовать в реалити-шоу «Звезды в Африке» (16+). Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

«Вот и настал момент, когда нам разрешили открыть эту большую тайну! Да, да, наше участие было под грифом «СЕКРЕТНО». Участников, ведущих и все подробности тщательно скрывали, чтобы шоу, которое мы готовили получилось отличным. А сейчас наступает время для вас, телезрителей, соучаствовать, сопереживать, болеть за нас в эфире канала ТНТ», - пишет актриса.

Шоу стартует на телеканале ТНТ 19 сентября. Ведущими стали Михаил Галустян и Ольга Бузова. 15 известных людей из мира музыки, спорта, соцсетей, кино и интернета поборются за приз в 5 млн руб., которые будут потрачены на благотворительность. Знаменитости будут выполнять разные испытания и до конца дойдут всего три финалиста.

Лагерь шоу расположился в южноафриканском регионе Лимпопо. С собой участникам разрешили взять только вещи первой необходимости, забрав даже одежду, взамен которой выдали униформу.