В Мотовилихе автобус врезался в трамвай

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В Перми в Мотовилихинском районе утром 2 сентября автобус маршрута №36 врезался в трамвай маршрута №7. ДТП произошло на перекрестке бульвара Гагарина и улицы Макаренко. Видео происшествия появилось сегодня в соцсетях.

Оба транспортных средства двигались на зеленый сигнал светофора. Но водитель автобуса не пропустил трамвай, в результате чего и случилось столкновение. По информации источника, никто не пострадал.

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