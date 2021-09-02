В Прикамье стартует лотерея для вакцинировавшихся от COVID-19 пенсионеров

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Краевые власти объявили лотерею среди пенсионеров, привившихся от COVID-19. Будет разыграно около 300 призов, главный из которых - автомобиль. Об этом на заседании совета глав муниципалитетов сообщила глава краевого минздрава Анастасия Крутень.

Акция стартует 6 сентября. Всем вакцинировавшимся пенсионерам будут давать флаеры участника акции. Участвовать в лотерее смогут только граждане старше 60 лет.

Отметим, по данным на 1 сентября в регионе привиты 679,8 тыс. жителей. Полностью завершили курс иммунизации двухкомпонентными вакцинами 535,4 тыс. человек.