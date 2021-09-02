Пермяков приглашают к участию в открытом конкурсе проектов коттеджей

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В этом году АО «ПЗСП» запустило новую линию по производству строительных конструкций, с помощью которой компания переходит на новую технологию индустриального домостроения BAUM. Современные технологии домостроения подразумевают и внедрение современных подходов к проектированию — BIM-технологий. Поэтому компания запускает конкурс проектов малоэтажного жилья, выполненных с применением BIM-технологий.

Предмет конкурса – оценка примеров практического применения технологии BIM в проектировании, строительстве и эксплуатации объектов индивидуального жилого строительства с использованием технологий и программно-аппаратных комплексов, а также подходов к реализации информационного моделирования и программных разработок в области BIM-технологий.

Как рассказали организаторы конкурса, сегодня применение технологий информационного моделирования зданий становится всё более востребованным и популярным. Поэтому компания приглашает к участию в мероприятии как уже состоявшихся профессионалов, так и молодых специалистов. Кстати, конкурс будет особенно интересен студентам, поскольку участие в нём можно совместить с дипломной или курсовой работой.

Победители конкурса получат не только признание и существенный денежный приз по 200 000 рублей каждый, но и бесценный опыт и возможность проявить себя. Также организаторы готовы отметить ценными наградами успешные проекты лауреатов, не ставших призёрами конкурса.

Конкурс предусматривает три номинации: лучшая BIM-модель коттеджа площадью 100 +/- 10% м. кв.; лучшая BIM-модель коттеджа общей площадью 150 +/- 10% м. кв.; лучшая BIM-модель коттеджа общей площадью 200 +/- 10% м. кв. Главное условие конкурса - все проекты коттеджей должны быть выполнены из изделий (материалов) АО «ПЗСП».

Мероприятие пройдёт в несколько этапов. На первом этапе, который продлится до 17 октября 2021 года, осуществляется приём заявок от участников. На втором — с 17 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года участники разработают BIM-проект. Результатом второго этапа является защита предварительно разработанных проектов. На защите выбираются лучшие примеры практического применения технологии BIM и составляется шорт-лист участников. На третьем этапе с 26 февраля по 15 апреля 2022 года — участники дорабатывают проекты и подают окончательные решения. Результатом третьего этапа является определение победителей конкурса. Оглашение результатов пройдёт 18 апреля 2022 года.

Подробная информация и положение о конкурсе размещены на сайте https://actions.pzsp.ru/bim. Уточнить вопросы участники могут у секретаря конкурса в социальных сетях, по телефону: +7 (342) 219-67-07 или по электронной почте bim@pzsp.ru.