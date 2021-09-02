В Перми будущие педагоги будут учиться в вузе за счет бюджета

В Перми в этом году 36 студентов поступили в ПГГПУ и будут учиться за счет средств федерального бюджета. Фото: Сергей МОРКОВКИН

В Перми в этом году 36 студентов поступили в ПГГПУ и будут учиться за счет средств федерального бюджета. Они успешно прошли конкурсный отбор и уже приступают к занятиям. Об этом рассказал мэр Алексей Дёмкин в своем Instagram-аккаунте. Закончив университет, молодые педагоги будут работать в пермских школах.

В городе существует проблема нехватки кадров в сфере образовании. Вопрос привлечения и поддержки молодых педагогов городские власти решают совместно с вузами, в том числе, с Пермским государственным гуманитарно-педагогическим университетом. Выпускники, поступившие на целевое обучение в ПГГПУ, будут учиться бесплатно, за счет бюджета, а после обучения начнут работать в школах, которые направили их учиться.

– Мне часто приходят сообщения, что в некоторых школах не хватает учителей по отдельным предметам, - сообщил Алексей Дёмкин своем Instagram-аккаунте. - Решаем эту проблему системно. Возобновили давно забытую практику целевого набора студентов в педагогический университет. Было проанализировано, каких педагогов в каких школах не хватает. И именно по этим направлениям проводился набор в этом году. Такой подход позволит ликвидировать дефицит квалифицированных педагогов в конкретных школах: получив диплом, выпускник обязан отработать 3 года в этой школе. Таким образом, школы решают кадровый вопрос, а выпускники получают гарантированное место работы.

Среди студентов одними из самых популярных направлений подготовки стали: «Английский язык», «Логопедия», «Математика», «Начальное образование». Кроме этого благодаря программе педагогические кадры пополнятся учителями русского языка и литературы, МХК, физики, информатики и экономики, физкультуры.

Некоторые студенты выбрали программы, связанные с психологией и социальной педагогикой, международным образованием.

Закончив вуз, они будут работать в школы №2, №6, №28, №30, №77, №93, №108, №135, «Город дорог», «Приоритет» и другие.

- Ежегодно в школы Перми приходят более 300 молодых специалистов и 85% из них остаются работать в образовательных учреждениях, - рассказали в городском департаменте образования. - Самыми востребованными специалистами остаются педагоги начальных классов, учителя математики, физики, информатики, английского языка.