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Общество2 сентября 2021 15:13

Сменили формат: в Перми обновился гастропаб «Бланш де Брюссель»

Заведение поменяло концепцию прошедшим летом
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Перми обновился гастропаб «Бланш де Брюссель», находящийся по улице Екатерининской, 34, напротив Пермского краевого суда. Прошедшим летом заведение сменило свою концепцию, сообщает издание Business Class.

Теперь проектом занимаются владельцы сети ресторанов «Никaла Пиросмани», а формат пивного бара сменился на гастрономический паб. В меню – блюда европейской кухни, в будни доступен бизнес-ланч.

Помимо этого, обновлен интерьер зала и мебель, для просмотра спортивных трансляций установлены экраны.