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Общество2 сентября 2021 14:27

Глава городского дептранса ответит на вопросы пермяков

Прямая линия с Анатолием Путиным состоится завтра с 09:00 до 11:00
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: Василий Вахрин

3 сентября в департаменте транспорта администрации Перми пройдет прямая телефонная линия для горожан. Об этом рассказали в пресс-службе пермской мэрии.

Звонки пермяков примет начальник городского департамента транспорта Анатолий Путин. Он даст ответы на вопросы, связанные с бескондукторной системой оплаты проезда и расписанием движения транспорта в связи с переходом на осеннее расписание.

Напомним, с 1 сентября городской пассажирский транспорт вновь перешёл на осеннее расписание. А на автобусах №4, №59, №80 и в трамвае №8 вновь ввели бескондукторную оплату проезда.

Задать свои вопросы можно 3 сентября с 09:00 до 11:00 по телефону: 212-18-91.