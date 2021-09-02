Прививочная кампания против гриппа стартовала в Пермском крае

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Прикамье стартовала прививочная кампания против гриппа. Как рассказали в региональном Роспотребнадзоре, в Пермский край уже поступила вакцина «Ультрикс Квадри». Вакцинация препаратом предназначена для детей и взрослых до 60 лет.

В состав вакцины включены актуальные штаммы вирусов гриппа. Как полагают в ВОЗ, они будут циркулировать в грядущем эпидемическом сезоне.

Всего планируется привить более 60% населения региона (1,56 млн жителей). Как отмечают специалисты, привитые пациенты, даже если и болеют, то болеют без серьезных осложнений.

Прикамцы смогут вакцинироваться бесплатно в поликлиниках по месту прикрепления полиса ОМС, в медкабинетах детсадах и учебных заведений, в здравпунктах.