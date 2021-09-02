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Общество2 сентября 2021 12:15

Участник Олимпийских игр от Пермского края заболел коронавирусом

В краевом Минспорта следят за состоянием ветерана
Борис МЕРКУШЕВБорис МЕРКУШЕВ
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Музахид Хабибуллин

Музахид Хабибуллин

Ветеран пермского спорта, участник зимних Олимпийских игр 1964 года Музахид Хабибуллин заболел коронавирусом. Об этом на своей странице в facebook сообщил медиаменеджер Владимир Прохоров.

- У него Covid после операции. Жена тоже пожилая, и у нее Covid, - написал Прохоров.

В пресс-службе Министерства культуры, спорта и туризма Пермского края сообщили, что держит ситуацию на контроле. Сейчас Хабибулин находится дома вместе с супругой. Оба чувствуют себя хорошо, медицинская помощь и сопровождение оказываются им в полном объеме.

Наша справка

Музахиду Махияновичу Хабибуллину 88 лет, он является мастером спорта международного класса по конькобежному спорту, первым участником зимних Олимпийских игр (Инсбрук, Ав-стрия, 1964 год) от Пермского края.