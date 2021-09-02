Подарки от «Уралкалия» ко Дню знаний получили более 3500 первоклассников Березников и Соликамска

Фото: Уралкалий/ВКонтакте

«Уралкалий» направил более 3 млн рублей на подарки для всех учеников общеобразовательных учреждений Березников и Соликамска, идущих в первый класс в 2021 году. Развивающие игры «Таблица сложения», изготовленные по специальному заказу, а также мешки для сменной обуви получили около 1500 детей в Соликамске и более 2000 детей в Березниках.

- День знаний – один самых из важных дней в жизни первоклассников и их родителей. Подарки детям сотрудников «Уралкалия» на 1 сентября-традиционная часть социального пакета Компании. В этом году «Уралкалий» решил расширить свое внимание на всех первоклассников Березников и Соликамска. Каждый ученик первого класса получит специальные наборы от Компании. Нам важно, чтобы дети были заинтересованы в учебе и радовали своими достижениями учителей и родителей,- отметил председатель первичной профсоюзной организации «Калийщик» ПАО «Уралкалий» Павел Кузьмин.

Компания также передала около 800 подарков детям сотрудников «Уралкалия». Каждый первоклассник получил набор канцелярских товаров и сладкое угощение.