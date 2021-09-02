В Перми произошел пожар в ТЦ «Триада»

В тушении пожара принимали участие 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Фото: Василий Вахрин

В Перми утром 2 сентября произошел пожар в торговом центре «Триада» на улице Куйбышева, 66. Информацию подтвердили в ГУ МЧС по Пермскому краю. Возгорание произошло на втором этаже. Сообщение о пожаре пришло в 9.30 утра, спасатели приехали на место, они эвакуировали из здания 2 человек, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали за 20 минут.

В тушении пожара принимали участие 15 единиц техники и 60 человек личного состава. Площадь пожара составила 5 квадратных метров.