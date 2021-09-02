В Перми автоледи на «Лексусе» накопила сотню штрафов на 150 тысяч рублей

Приставы пришли арестовывать ее «Лексус» за неоплаченные штрафы. Фото: пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

В Перми автоледи накопила более 100 штрафов ПДД и не спешила их оплачивать. Сумма накопилась не маленькая – около 150 тысяч рублей. Способ получить оплату от должницы нашли судебные приставы, которым пришел исполнительный лист.

Кроме этого, за просрочку по оплате штрафов автоледи была обязана оплатить еще около 100 тысяч рублей исполнительского сбора. Приставы пришли арестовывать ее «Лексус» GS350.

- Когда женщина увидела из окна, что ее автомобиль грузят на эвакуатор, то тут же вышла во двор и на месте расплатилась по долгам, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю