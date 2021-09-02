В Перми осудили мужчину, который надругался над 14-летней расклейщицей объявлений

Пермяк получил 8 лет колонии строгого режима. Фото: архив "КП"

В Перми осудили 37-летнего мужчину, он надругался над 14-летней девочкой. Подробности произошедшего рассказали в СКР по Пермскому краю. В апреле этого года на улице школьница расклеивала объявления. Мужчина, под предлогом навести порядок в его квартире за деньги, привел 14-летнюю девочку в свою квартиру. Угрожая ей, он применил насилие и совершил насильственные действия сексуального характера.

Мужчину задержали и предъявили обвинение. Ему назначено 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.