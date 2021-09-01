В Перми открыли прогулочную часть набережной

В ближайшее время на набережной Перми откроется новый участок с амфитеатром и спортивной зоной. Фото: Василий Вахрин

На набережной Перми вновь открыт участок от спуска с Соборной площади до Коммунального моста. В августе он был закрыт на гарантийный ремонт. В администрации города сообщают, что подрядчик завершил работы и в ближайшее время откроется новый участок с амфитеатром и спортивной зоной.

В спортивной зоне для горожан станут доступны спортивная и воркаут площадки, беговая дорожка, площадки с тренажерами, площадки для игры в мини-футбол и баскетбол.

Откроется и зона амфитеатра с подсобным помещением, смотровой площадкой и зрительными местами.

Также разрабатывается проект берегоукрепления и благоустройства набережной в Кировском районе, а также еще одного участка – от Вокзала «Пермь 1» до створа улицы Сибирской.