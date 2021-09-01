Пермяки могут сдать плазму для лечения больных коронавирусом

Донором может стать и тот, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми можно сдать плазму и стать донором для больных коронавирусной инфекцией. Сделать это могут те, кто уже переболел и его организм выработал антитела, или же сделавшие прививку.

Плазму применяют для лечения больных коронавирусом в тяжелом и среднетяжелом состояниях. Сдать кровь можно в Краевой станции переливания крови по адресу г. Пермь, ул. Лебедева, 54. Ее производство началось с января этого года. Уже заготовлено 457 доз.

- Стать донором можно уже через несколько недель после перенесенной болезни, - рассказала главный врач Пермской краевой станции переливания крови Оксана Самовольникова. - Перенесших новую коронавирусную инфекцию, мы принимаем через 1 или 4 месяца после выздоровления. Срок отвода зависит от тяжести болезни. Вакцинированных доноров принимаем через месяц после инъекции дозы вакцины.

С собой нужен паспорт и полис ОМС. Перед этим нужно будет заполнить анкету, у вас возьмут анализ крови из пальца в лаборатории. Затем осмотр врача-трансфузиолога. В целом этап подготовки к донорству займет до полутора часов. Затем врач примет решение о допуске.

Перед процедурой можно выпить сладкий чай. Сама процедура занимает около 40-50 минут и проводится в комфортных условиях. В среднем за одну процедуру забирают от 450 до 750 миллилитров плазмы. Такой объем может облегчить состояние двум или трем людям, болеющим коронавирусом.