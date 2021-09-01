Обещать – не значит построить: в Перми осудили руководителя компании-застройщика

Ущерб от действий мужчины составил более 48 млн рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Перми прошел суд над руководителем компании-застройщика, которого обвиняли самоуправстве и мошенничестве, в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура Пермского края.

Мужчина заключал предварительные договоры купли – продажи жилых и нежилых помещений многоквартирных домов по улицах Пролетарской, Парусной и Танцорова в Перми. Он получал деньги, но свои обязательства по строительству и передаче жилых и нежилых помещений не выполнил.

Кроме этого он занимался строительством ряда жилых домов без разрешительной документации. Ущерб от действий мужчины составил более 48 млн рублей.

- Суд, с учетом позиции государственного обвинения, признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 4 года.