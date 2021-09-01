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Общество1 сентября 2021 12:17

В Перми 2 сентября откроется мобильный пункт вакцинации от COVID-19

В нем будут прививать однокомпонентной вакциной
Григорий СЕРЕДКИН
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Пункт вакцинации разместится перед цирком.

Пункт вакцинации разместится перед цирком.

Фото: Василий Вахрин

2 сентября в Перми откроется пункт вакцинации однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт». Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Он расположится возле цирка и будет работать с 17:00 до 20:00.

Вакцинироваться можно бесплатно и без записи. Напомним, препарат предназначен для вакцинации лиц от 18 до 60 лет, ранее переболевших COVID-19, или для проведения ревакцинации. Желающим вакцинироваться при себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.