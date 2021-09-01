В Перми стартовал ремонт улицы Ленина

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Сегодня в краевой столице начался ремонт улицы Ленина. Реконструкция одной из главных улиц Перми пройдет в несколько этапов, сообщили в пресс-службе пермской мэрии.

Сперва отремонтируют участок от улицы Крисанова до Комсомольского проспекта. Обновится не только проезжая часть, но и тротуары (со стороны Театра-Театра и Эспланады).

Также подрядчик уберет поврежденные деревья - им на смену высадят крупномерные деревья высотой 4-4,5 метра. А за Театром-Театром появится сквер с малыми архитектурными формами и пешеходными дорожками.

«Мы планируем привести эту улицу Ленина к единому профилю, как и Компрос. Ремонт рассчитан на 2 года», - отметил глава Перми Алексей Демкин.

Ремонт продлится чуть больше года и к октябрю 2022 года вся улица Ленина – от Комсомольского проспекта до улицы Парковой, от улицы Крисанова до Компроса и от улицы Крисанова до площади Гайдара полностью обновится.