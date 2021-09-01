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Общество1 сентября 2021 11:35

В Прикамье – 472 новых зараженных COVID-19

29 ранее заболевших скончалось
Григорий СЕРЕДКИН
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Фото: permkrai.ru

Фото: permkrai.ru

В Пермском крае выявлено 472 новых случая заражения коронавирусом. 111 человек проходят лечение в больницах, 361 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.

В числе новых заболевших 186 пациентов – мужского пола, 286 – женского. Среди заболевших 45 детей.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 88 239.

Выздоровел за сутки 451 зараженный.

Скончалось от инфекции за сутки 29 человек. Общее число умерших от коронавируса с начала пандемии в регионе достигло 4 140 человек.